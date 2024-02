La novità: nasce la consulta degli studenti delle scuole superiori

Su proposta del Consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili, Karim Toncelli, il Consiglio comunale ha deliberato all’unanimità l’istituzione della Consulta degli studenti delle scuole superiori, nuovo organismo consultivo e propositivo attraverso il quale il Comune intende valorizzare e promuovere la partecipazione attiva alla vita della città dei giovani.

"Parafrasando la definizione di politiche giovanili delle Nazioni Unite, i giovani sono i principali agenti di sviluppo economico, di cambiamento sociale e di innovazione tecnologica – ha detto Toncelli –. Credo che le istituzioni debbano assicurare loro il vivere in condizioni ed ambienti che favoriscano gli ideali, la creatività, la passione, sviluppando una tensione al miglioramento della loro città. L’istituzione di questo nuovo organo si inserisce perfettamente in questo contesto: coinvolgere ragazzi e ragazze nella vita politica della propria comunità, ascoltare il loro punto di vista, lavorare in sinergia per attuare progetti concreti e confrontarsi su temi di attualità; queste sono tutte azioni finalizzate a creare un legame più stretto tra mondo giovanile e istituzioni".

"Da ex rappresentante di istituto del liceo Coluccio Salutati so bene quanto sia importante per i ragazzi delle scuole superiori avere un rapporto diretto con le amministrazioni comunali che favorisca la risoluzione di problemi e la promozione di iniziative – ha chiosato Toncelli –. Per questo, assieme all’assessorato alle politiche scolastiche, ho proposto l’istituzione di una consulta comunale permanente che raggruppi tutte le rappresentanze studentesche di Montecatini Terme, così da migliorare la partecipazione alla vita pubblica della nostra comunità". Della Consulta faranno parte i rappresentanti d’istituto degli studenti e della Consulta Provinciale degli Studenti di Pistoia del Liceo Salutati, dell’Istituto Alberghiero Martini e dell’Istituto Don Bosco.