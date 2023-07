La notte bianca del tennis in aiuto degli alluvionati

Tutto pronto per l’evento di stasera allo Sporting Club: una 12 ore di tennis che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare la struttura sportiva di Brisighella, in Emilia Romagna, seriamente danneggiata dalla furia dell’acqua a metà maggio. A sostenere l’iniziativa, sui social, sono arrivati i videomessaggi di vip e campioni dello sport. La campagna di comunicazione è stata curata dal giornalista Sergio Braccini. Almeno 300 gli iscritti che si alterneranno sui campi di gioco dell’impianto. Anche il bar e la piscina saranno aperti per tutta la notte."Il moto di solidarietà dei montecatinesi – ha detto il sindaco Luca Baroncini – è stato bellissimo. L’idea dello Sporting Club è altrettanto bella. Invito tutti a partecipare e a contribuire alla raccolta fondi". Riconoscente il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli. "Dritto al Cuore" non si ferma alle istituzioni. L’evento ha attirato l’attenzione di molti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Sui canali social di "Dritto al cuore" sono stati pubblicati numerosi video in cui – vip e campioni, del presente e del passato. Per citarne alcuni, Leonardo Fiaschi, comico, Cristiano Militello, volto ormai storico di Striscia La Notizia; Paolo Bertolucci l’olimpionica Alessandra Sensini e il giornalista Stefano Meloccaro. Dalle 20 di stasera alle 8 di domattina andrà in scena la "12 ore no-stop" di partite di tennis che ha ricevuto il sostegno della FederTennis e Padel. La quota minima d’iscrizione è di 15 euro ma sono ben accette anche altre donazioni, tutti i soldi che andranno in beneficenza e verranno documentati. La notte bianca si svolgerà con gare di doppio e singolo per grandi e piccini, dilettanti e non, divisi in due squadre: vincerà la squadra che alle 8 in punto di sabato 8 luglio avrà totalizzato più games. I capitani delle due squadre, che avranno come divise ufficiali t-shirt commemorative di due diversi colori, chiamate "Team Sinner" e "Team Berrettini", saranno i maestri Matteo Bindi e Leonardo Braccini, colonne della squadra dello Sporting Club. La supervisione è di Daniele Balducci. Sponsor tecnico lo store Doctor Tennis. Lateralmente al tennis e alla maratona di partite, ci saranno spuntini, pizze e spaghettate per tutta la notte, oltre alla possibilità di tuffi in piscina e drink a bordo vasca. Inoltre, grazie alla collaborazione e al sostegno del Gruppo Piaggio, tra i premi delle lotterie ci saranno anche magliette con i marchi Aprilia – una delle quali firmata dal pilota ufficiale di MotoGp, Maverick Vinales –, Piaggio, Vespa e Moto Guzzi. Vicino allo Sporting Club e sostenitore dell’evento anche l’ex pilota Ducati Andrea Dovizioso. Info: Sporting Club, negozio Doctor Tennis (0572 773287) o Dino Berti (333 9005799), ancora una volta anima di questo genere di iniziative. Non è la prima volta che il circolo Sporting Club si mette in gioco per aiutare chi ha bisogno. Undici anni fa lo Sporting Club raccolse fondi per la ricostruzione dei centri tennis di Finale Emilia e San Felice sul Panaro, devastati dal terremoto. "Dritto al cuore" è sostenuta dal presidente del club, Oriano Corsellini, e dai soci del circolo.

