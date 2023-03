La moda ’investe’ sul Sismondi Firmato protocollo d’intesa con importanti società del lusso

Le aziende investono sull’Indirizzo Moda dell’istituto Sismondi che ha recentemente siglato un protocollo d’intesa con il Gruppo Florence di Milano e con la Facopel Produzione, società del lusso, con la finalità di qualificare e innovare l’offerta formativa per dare agli studenti le competenze più richieste. Il protocollo prevede che dai percorsi scolastici possa uscire un numero sempre maggiore di operatori del settore moda che intraprendano una carriera nel settore abbigliamento, accessori e in generale la fashion industry, mediante il progetto "Adotta una scuola... anzi mille".

Grazie a questo progetto, l’istituto pesciatino entra nelle aziende: il Sismondi è stato scelto per realizzare corsi mirati all’utilizzo di macchinari specifici, percorsi formativi e iniziative spendibili sul campo dai ragazzi dell’indirizzo industria e artigianato made in Italy.

I tecnici dell’abbigliamento e della moda che si diplomano al Sismondi-Pacinotti sono sempre molto richiesti e trovano rapida collocazione nel mondo del lavoro. Grazie a questo nuovo accordo si rinsalda ulteriormente il rapporto fra scuola e mercato del lavoro nel tessile e abbigliamento. Esperti di moda entreranno nelle aule e aiuteranno gli alunni a rafforzare le competenze per un orientamento mirato. Da sempre definita "scuola delle professioni", il Sismondi inaugura questo accordo con la passione che contraddistingue un istituto il cui legame con le aziende è testimoniato dall’altissimo tasso di occupazione dei diplomati che escono dai vari indirizzi. Articolato in cinque anni di studio, il percorso di studi industria e artigianato per il made in Italy è un indirizzo che va per la maggiore per i tanti giovani che sono orientati al mondo sartoriale e della moda. Grazie anche ai numerosi progetti messi in atto dai docenti, quali visite alle aziende, workshop e conferenze di esperti esterni, consulenze di formatori e operatori della moda, questo corso di studi offre non solo il raggiungimento di una qualifica riconosciuta su tutto il territorio nazionale alla fine della classe terza, ma anche e soprattutto la preziosa opportunità di fare degli stage nelle aziende del settore, che spesso poi offrono agli allievi di rimanere come dipendenti, dopo il superamento dell’esame di Stato. È quindi molto stretto il legame fra il Sismondi e il mondo del lavoro legato alla moda, proprio a motivo della crescente richiesta di figure specializzate da parte delle aziende. Con il protocollo di intesa da poco sottoscritto, l’istituto può vantare una ulteriore possibilità formativa che va a sommarsi alle molte già in essere.