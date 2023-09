La mobilitazione dei cittadini: "Tutta la Valdinievole si unisca per ridare vita al nostro ospedale"

Si sono presentati in tanti, per partecipare all’incontro organizzato nella sala Simonetti, ‘Ridiamo vita al nostro ospedale!’, nato da un’idea di Claudio Giuntoli. Lo stesso Giuntoli ha aperto l’incontro, spiegando le motivazioni che lo hanno spinto a impegnarsi e a cercare di mobilitare gli abitanti della Valdinievole per creare un percorso partecipato volto a dar vita a un comitato pensato per fare da strumento di confronto con la conferenza dei sindaci e organizzare una manifestazione per stimolare amministrazioni locali, Regione Toscana e Governo. Grandi assenti sono risultati proprio gli amministratori locali. Unico, fra i sindaci in carica, ad aver risposto all’appello, è stato Riccardo Franchi. In sala anche l’ex sindaco di San Marcello Pistoiese Tommaso Braccesi, intervenuto per sollecitare un intervento unitario di tutte le forze politiche e amministrative per evitare che all’ospedale Ss.Cosma e Damiano capiti la stessa sorte del Pacini di San Marcello, che "nel 2013 - ha ricordato - i dirigenti hanno deciso, per razionalizzare le spese, di chiudere".

Molti gli interventi: Fiorella Grossi, Silvia Arbanti, Giancarlo Mandara, Luciano Sabatini, Nicola Gentili. Lucia Guidi ha ricordato il comitato con cui nel 2022 furono raccolte 5350 firme per chiedere la riapertura del Punto nascite, e ha sottolineato come il tema non debba essere affrontato partendo da preconcetti politici, perché "l’ospedale è di tutti, e mi dispiace non vedere neanche un sindaco della Valdinievole, perché l’ospedale sta a Pescia, ma serve tutta la Valdinievole". Ilaria Camarlinghi è un’infermiera da 33 anni attiva all’ospedale di Pescia, in medicina, per 25 anni in rianimazione, oggi in pronto soccorso. Nel suo intervento ha parlato della difficoltà che il personale incontra: "Cercare di venire incontro a 30mila interventi in un anno non è cosa semplice quando siamo ridotti allo stremo, come numero e come forza fisica. Spero che questo intervento porti a evitare che l’ospedale risulti ulteriormente impoverito. Nella nostra Asl mancano 600 infermieri e tanti medici". Concreto l’intervento di Marco Canestrelli: "L’ospedale di Pescia non ha bisogno di nuove strutture - ha detto - ha bisogno di professionalità. Se non ho il dottore che fa funzionare il macchinario, di un nuovo strumento che me ne faccio? Non vorrei che l’investimento di 14milioni di euro sulla struttura non porti alla chiusura e allo spostamento di servizi o reparti per effettuare i lavori, che poi non verrebbero riaperti". Ha chiuso l’incontro Giutoli che, rivolto a Franchi, ha sottolineato la necessità di organizzarsi per dare supporto ai sindaci con una manifestazione popolare.

Emanuele Cutsodontis