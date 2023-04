La missione è compiuta "Restituiamo alla città la Fontana di Tofanari"

Viene restituito alla città un simbolo del suo splendore passato, presente e futuro: la Fontana dei coccodrilli di Sirio Tofanari. Ieri l’inaugurazione del ripristino a cura degli Angeli del Bello. E’ intervenuto anche il sindaco Luca Baroncini. "Ringraziamo enti, associazioni, privati cittadini, imprenditori, forestieri – dice Cinzia Silvestri, presidente degli Angeli – che hanno contribuito a questo progetto di restauro, all’inizio concepito per l’intero manufatto. Ringraziamo i nostri volontari, le persone che svolgono con noi attività socialmente utili, i sostenitori e i benefattori, conosciuti e sconosciuti, il nostro direttivo e in particolare la tesoriera Leila Bellandi".

"Il restauro della Fontana Tofanari – ha aggiunto – è un fatto concreto; questo prezioso simbolo cittadino viene restituito allo stabilimento termale Tettuccio nella sua bellezza. Per ottenere questo risultato è stato necessario un impegno economico di 17.286 euro. Per il basamento sono stati spesi 13.786 euro utilizzando il contributo di 3500 euro del Lions Club Montecatini e di 500 euro di Assohotel Confesercenti. La fetta maggiore della spesa, ovvero 9786 euro, è completamente a carico degli Angeli del Bello. "Per la nicchia in marmo del Labrador abbiamo utilizzato 3500 euro. La pavimentazione della Fontana e il cantiere sono stati eseguiti dalla ditta Silvano Ferretti a titolo gratuito, come contributo agli Angeli del Bello. Saremo attente sentinelle affinché la Fontana non venga più trascurata né oltraggiata e costantemente manutenuta. Abbiamo altri progetti ambiziosi che ci attendono e ricordiamo che c’è un patrimonio arboreo, antico e altrettanto prezioso, in pericolo: la Natura non contempla gli ostacoli burocratici. Nel ringraziare per il sostegno ricevuto, auspichiamo di poter mantenere il nostro ruolo, come richiesto dalla cittadinanza che apprezza il nostro impegno costante dal 2015. Il restauro è stato curato da Francesca Lotti e da Francesca Piccolino Boniforti ed eseguito dalla Vetreria Artistica Guido Polloni e da Decori Restauri di Marco Fiorucci. Federico Ferretti ha curato il basamento".

"A nome della città – ha dichiarato il sindaco Baroncini – non posso che ringraziare gli Angeli del Bello e in particolare la presidente Cinzia Silvestri, una vera forza della natura. Complimenti a tutti i restauratori per il lavoro eccezionale, la ditta Ferretti, i professionisti coinvolti e il Lions Club. E’ un vero regalo a tutti i montecaitnesi e sono davvero grato. Un capolavoro restituito alla città grazie all’impegno e allo sforzo di tutti i volontari e i vari soggetti coinvolti e spero un buon auspicio per le nostre amate Terme"

Giovanna La Porta