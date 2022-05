La Misericordia ha tre secoli mezzo, la festa

In occasione della giornata dedicata al Santissimo Crocefisso, nella chiesa dei Santi Jacopo e Martino ad Uzzano Castello oltre ad essere la giornata dedicata al tesseramento dei confratelli del capoluogo, la Misericordia di Uzzano ha dato il via ai festeggiamenti dei tre secoli e mezzo della sua storia con il primo appuntamento che ha visto consegnare encomi solenni non solo a volontari che si sono distinti anche durante la pandemia ma anche a persone che hanno contribuito in maniera importante a far camminare l’ associazione. Al termine della Santa Messa officiata dal parroco don Bernie del Rio il governatore Luca Pucci prima di passare alla consegna dei riconoscimenti ha fatto il punto su quello che è il volontariato locale.

"Sicuramente la pandemia non ci ha aiutato – ha detto – anzi ha allontanato un po’ tante persone dalle associazioni, ma vogliamo guardare avanti, ad oggi abbiamo raggiunto un bel traguardo, tre secoli e mezzo di storia, per questo iniziamo da qui i festeggiamenti che vogliamo terminare sempre qui ad Uzzano Castello nella primavera del 2023, sarà un anno impegnativo perché vogliamo fare molte cose, abbiamo stilato un calendario di eventi, tra i primi nel mese di giugno ci sarà un trofeo ciclistico e il 12 un raduno di Lambrette d’epoca, per poi arrivare ad inaugurare tre nuove autovetture destinate ai servizi infermieristico e sociale a luglio una serata di ballo in piazza, insomma un inizio che si presenta ricco di eventi, e per fare questo serve l’ aiuto di tutti, ragazzi e non solo, disposti a dare una piccola parte del loro tempo in favore del prossimo. Ad oggi dobbiamo essere propositivi, come abbiamo sempre fatto per essere vicini ai più bisognosi".

Gli encomi solenni sono stati consegnati a Saida Disperati, Sara Lange, Giacomo Figliola, Pasquale Onorato, Valentino Carrara, Luigi Pizzi Spadoni, Elena Corsel, Ingegner Giuseppe Parenti, Carlo Baldi, Mario Invitti.

Tutto ebbe inizio in quel lontano 1672 quando un gruppo di uzzanesi dettero vita alla nascita della Misericordia di Uzzano, i tempi passarono e nel 1917 o giù di lì nacque anche la Misericordia di Santa Lucia, poi vuoi le guerre, vuoi i tempi che iniziarono a cambiare ci fu un po’ di altalena restandone attivo soltanto il nome e con poche iniziative. Nel dicembre del 1979la Misericordia di Uzzano è diventata una sola con sede a Santa Lucia.

Stefano Incerpi