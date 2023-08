La minoranza ora festeggia "La vessazione finalmente finita"

"Il T-Red di corso Matteotti ha finito di vessare i cittadini". La minoranza in consiglio comunale esulta per l’approvazione unanime, anche se con qualche modifica, dell’ordine del giorno presentato nell’ultima assemblea. Del resto, la situazione, in città, era ormai così tesa, soprattutto per le sanzioni elevate in questo punto, che serviva una decisione forte. Pd, Italia Viva, Azione, Movimento Cinque Stelle e Bagnaioli festeggiano il successo. "Dovranno sostituirlo o spostarlo – proseguono - ma l’indirizzo è chiaro: il T-Red ha finito di vessare i cittadini. Dopo una lunga discussione è caduto ogni tentativo di difesa dell’amministrazione ed alla fine anche i consiglieri di maggioranza hanno dovuto prendere atto che l’errore era troppo grave per essere corretto, andava eliminato. Non regge infatti la teoria della pericolosità dell’incrocio tentata dall’amministrazione, gli incidenti sono meno di due all’anno. Non ha retto nemmeno l’urgenza di porre rimedio alle violazioni semaforiche perché se il numero è elevatissimo, ben 415 passaggi con il rosso in due mesi, diventa insignificante rispetto a quello dei multati per aver superato, di poco, le strisce o aver cambiato corsia, nello stesso periodo sono addirittura 2778. In pratica, per ogni cattivo guidatore multato ce ne sono sette vessati da un sistema sbagliato e dannoso. Ognuna di queste 2778 contravvenzioni ha portato nelle casse comunali 58 € ed è costata due punti sulla patente di un ignaro cittadino. Oltre 5550 punti persi dalle patenti dei montecatinesi e più di 160mila euro prelevati dalle loro tasche con un rilevatore di banalità. La tolleranza zero sbandierata dalla Lega in campagna elettorale si è dimostrata tale solo contro i cittadini. Il sindaco Luca Baroncini che non si è degnato nemmeno di prendere la parola se non per ribadire la fiducia verso il proprio assessore, deve assumersi la responsabilità di ciò che è successo e trovare un’immediata soluzione per questi oltre 2700 casi. Lo spessore del sindaco è ormai palese. L’incapacità, già nota, ha prodotto danni enormi nella vita dei cittadini, non si può pensare di cavarsela con delle semplici scuse".