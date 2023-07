La grande fuga dal municipio. La denuncia di Ennio Rucco: "Perse decine di posizioni"

Montecatini Terme, 23 luglio 2023 – «Nel Comune di Montecatini è in corso una irrefrenabile fuga del personale, iniziata silenziosamente nel 2020 e che ha portato la perdita di decine di posti in pianta organica".

Il consigliere di minoranza Ennio Rucco (Pd) denuncia una situazione difficile tra i dipendenti dell’ente, con difficoltà per l’attività amministrativa. "Spesso e volentieri – prosegue l’esponente dell’opposizione - si tratta di mobilità verso altri Comuni, mai sostituite dall’amministrazione, che hanno portato a un vero e proprio depauperamento degli uffici comunali, alcuni dei quali sono al limite dell’interruzione dei servizi. Solo per fare alcuni esempi, il corpo di polizia municipale è passato da una dotazione di 35 unità nel 2018 a 18 nel 2023. In questo mandato è addirittura sparito l’ufficio gare interno e il nostro Comune dipende totalmente dalla Provincia di Lucca, quale stazione appaltante. Lo Sportello unico per le attività produttive è privo di funzionari, i lavori pubblici sono stati privati di ingegneri e architetti, l’ufficio stato civile è praticamente dimezzato. Questo fenomeno è assolutamente riconducibile all’atmosfera all’interno dell’ente, che dal 2019 in poi è degenerata in modo irreversibile per mancanza di programma amministrativo, a partire dai piani di assunzioni. È inutile poi chiedersi il motivo del tracollo della qualità dei servizi al cittadino e il perché del blocco totale degli oltre 10 milioni di euro del Pnrr, piovuti in città senza alcuna progettazione o merito della giunta. Il paradosso è che qualche componente di giunta si è vantato in consiglio di risparmiare soldi, come se il Comune fosse l’Inps! Si è inoltre affermata l’insana abitudine da parte di alcuni assessori pro tempore di attaccare pubblicamente dipendenti e uffici, addossando loro la responsabilità delle problematiche segnalate dai cittadini. Rispetto a questi episodi abbiamo già segnalato a chi di dovere la situazione e stiamo monitorando attentamente, perché sono pratiche inaccettabili e segnali molto preoccupanti. Al fine di tenere i riflettori accesi su quanto sta accadendo e dare ai cittadini i numeri precisi di un fenomeno dalle dimensioni spropositate, chiederemo un consiglio comunale dedicato chiamando il sindaco a fornire numeri e spiegazioni".

L’ultimo addio di un dipendente al Comune è arrivato alcuni giorni fa: il funzionario della polizia municipale Francesco Bartoli si è trasferito a Quarrata.