"La giunta intervenga per la quiete pubblica"

Un’interrogazione di Ennio Rucco e della minoranza del consiglio sulla situazione della sicurezza in piazza del Popolo, in particolare all’ingresso della basilica di Santa Maria Assunta ma non soltanto. "Interrogheremo la giunta per avere risposte su quali provvedimenti intendano adottare per contrastare la preoccupante presenza di veri branchi di pre-adolescenti e adolescenti che invadono il centro: dal sagrato della chiesa a corso Roma, da corso Matteotti alla zona sud. Gruppi di dieci o venti ragazzi per volta che occupano tutta la zona e stanno creando scompiglio, mettendo in difficoltà gli esercenti e i cittadini comuni. Abbiamo notizia di episodi di disturbo alla quiete pubblica, anche durante le messe. La scorsa settimana ci è stato riferito che durante una veglia di preghiera si è scatenato il caos con ragazzi che giocavano a calcio. Un fatto davvero grave. Vogliamo portare in consiglio questa problematica per capire la posizione della maggioranza e sapere cosa intendano fare per contrastare questo fenomeno. Sarebbe opportuna la presenza fissa della polizia municipale, almeno in alcune fasce orarie. Siamo consapevoli che i vigili urbani sono pochi ma la situazione non può essere ignorata anche perché è in continuo peggioramento".

Una fedele che ha partecipato alla veglia in questione conferma: "C’è stata un sacco di confusione. Moltissimi ragazzi giocavano a palla come se fosse stato un campo di calcio. La preghiera è stata interrotta più volte, non mi sembra accettabile. Uscendo dalla Chiesa, ho avuto paura. Fortunatamente, mio marito è venuto a prendermi. Certi episodi avvengono sempre più spesso".