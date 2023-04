La giunta Berti contrattacca "Il Pd sapeva"

L’amministrazione comunale del sindaco Fabio Berti (nella foto) replica agli attacchi della minoranza in consiglio comunale. "Tralasciando le sterili polemiche sulla locandina del 25 aprile, dichiarandoci colpevoli di aver utilizzato la solita dizione della prefettura, cioè quella di legge – scrive l’amministrazione – non possiamo rimanere in silenzio sulle ultime dichiarazioni riguardanti la riqualificazione del parcheggio del cimitero. Non tanto per sottolineare l’importanza dei lavori e del progetto di forestazione urbana, finanziato in larga parte dalla Regione, quanto per evidenziare la scarsa attenzione rivolta nei confronti delle vicende paesane da parte di chi si dichiara sorpreso che siano iniziati i lavori. Del progetto che ha come obiettivo quello di abbattere le emissioni climalteranti attraverso nuovi alberi, ne abbiamo discusso più volte in consiglio comunale quando giustamente ci è stato chiesto di rendere conto. Sarà riqualificato il parcheggio e verrà creata una stazione di ricarica per auto elettriche, oltre a una serie di nuovi alberi che andranno a sostituire i pini".

"I numerosi progetti portiamo avanti – aggiunge la giunta – stanno cambiando il volto del nostro paese, uscito dall’immobilismo che lo contraddistingueva quasi 14 anni fa. Zona dopo zona stiamo cercando di migliorare il paese per chi lo vive quotidianamente, con il tempo e le risorse che abbiamo a disposizione. Comprendiamo il gioco delle parti del Partito Democratico ma è doveroso ricordare che il gruppo di minoranza ne era a conoscenza e i lavori sono stati finanziati dalla Regione, sempre a guida Pd, con tanto di annunci stampa. La nostra amministrazione haa sempre coinvolto la minoranza consiliare in un’ottica di proficua collaborazione per il bene del paese".