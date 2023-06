La Festa di Sant’Antonio nel solco della tradizione

Il 13 giugno sarà il giorno dedicato alla parrocchia di Sant’Antonio da Padova. Quest’anno, dopo gli anni bui della pandemia, finalmente il Santo sarà festeggiato senza restrizioni. Grazie alla volontà dei parroci don Mario Avella e don Gian Luca Diolaiuti, all’impegno dei volontari e del Gruppo giovanile, la Festa è cominciata già ieri sera con un giro della statua di Sant’Antonio per le strade più lontane.

Oggi durante la messa delle 18 presieduta da Cetoloni saranno benedette le coppie di sposi che festeggiano nell’anno un anniversario significativo. Al termine, intorno alle 19.30, si terrà I’Agape fraterna aperta a tutti nel giardino parrocchiale. Quindi la serata si concluderà con il concerto della band Junkie Beat.

Domani, dopo la messa delle 9.30, quella delle 11.30 sarà celebrata da Livio Crisci, ministro provinciale dei frati minori della Toscana. Alle 15 partirà la prima edizione della Camminata di Sant’Antonio, una passeggiata non competitiva per i viali della pineta termale e lungo le vie adiacenti alla chiesa. A tale manifestazione, realizzata grazie al fattivo appoggio del Gruppo podistico Montecatini Marathon e alla generosità degli sponsor, tutti sono invitati a partecipare. Al ritorno il programma prevede la gara di torte: le migliori sfornate saranno premiate e offerte a tutti i presenti.

Lunedi 12 giugno giugnodurante la messa delle 18 unzione degli ammalati e infermi. Alle 21 nel giardino della parrocchia Drum Circle con Matteo Mantelli, una bella esperienza di compartecipazione attiva musicale. Finalmente martedi 13 giugno messa solenne celebrata dal vescovo Roberto Filippini, al termine della quale sarà impartita la tradizionale benedizione ai bambini. Alle 21 ci sarà la tradizionale processione lungo le strade cittadine. Al termine, come negli anni Sessanta – qualcuno forselo ricorderà – ci sarà un piccolo spettacolo pirotecnico. I parroci don Gianluca Diolaiuti e don Mario Avella invitano la comunità alla massima partecipazione.

La chiesa di Sant’Antonio da Padova, in via San Francesco d’assisi, fu costruita in due distinti momenti: la navata e la residenza furono inaugurate già nel 1912, ma la restante parte dei lavori sarà iniziata soltanto nel 1923. Nel 1926 fu inaugurata la chiesa in stile neogotico, sia nell’impianto sia nell’apparato decorativo; dei primi anni Trenta sono gli altari laterali, ad opera dell’architetto Alfieri Procuranti, che aveva firmato anche la Casa del Littorio (oggi trasformata in edificio più anonimo) nell’attuale piazza del Popolo.