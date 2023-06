La "Festa dello Sportivo" con gli studenti del liceo

Terza edizione della "Festa dello Sportivo" organizzata dal dipartimento di Scienze Motorie del liceo Salutati. Nata da un’idea del 2019 allo scopo di festeggiare la prima classe quinta in uscita dell’indirizzo sportivo e la fine dell’anno scolastico, aveva previsto anche una mini olimpiade con attività sportive inserite nella programmazione didattica annuale. Il regolamento della "Festa dello Sportivo" prevede che i ragazzi debbano formare autonomamente le squadre individuando gli studenti da inserire nelle singole discipline. La prima edizione nel 2019 e la seconda nel 2022, si erano svolte al circolo Sporting Club, mentre quest’anno, con l’aumentare del numero delle iscrizioni dell’indirizzo sportivo, si è reso necessario dividere la Festa in due momenti distinti, grazie anche alla collaborazione e collaborazione di due società storiche che collaborano con il liceo da diversi anni. Il 5 giugno, grazie alla disponibilità dell’ASD Nuoto Valdinievole, le classi del biennio si sono sfidate in diverse discipline nel parco della piscina di Monsummano Terme, che si presta a questo tipo di attività pluridisciplinari. Gli studenti si sono confrontati nella staffetta di Corsa Campestre, Calcio a 5, Basket 3 contro 3, Pallavolo, Tennis Tavolo e staffetta di Nuoto. La mattinata di competizione è stata vissuta dagli studenti con uno spirito competitivo sereno e corretto, con una partecipazione attiva e collaborativa e le cinque classi del biennio hanno dato vita a gare combattute e ricche di spunti tecnici interessanti. Al termine della mattinata la squadra vincente è stata la II A LSS che ha avuto la meglio con un piccolo margine di vantaggio sulla II B LSS e a seguire le classi prime. Il 7 giugno le tre classi del triennio, come da tradizione, si sono affrontate negli spazi del circolo di tennis Sporting Club, che ha nuovamente messo a disposizione la struttura per lo svolgimento della manifestazione. Anche in questo caso le classi si sono cimentate in gare diverse per aggiudicarsi il titolo di migliore squadra per l’anno scolastico 202223. Le discipline sono state: corsa Campestre, calcio a 5, tennis, pallavolo, tennis Ttvolo e staffetta di nuoto. Ad avere la meglio è stata la IV A LSS che superato con un piccolissimo margine di differenza punti la V A LSS (vincitrice lo scorso anno), terza invece si è piazzata la III A LSS. Tutta la manifestazione si è svolta in clima festoso e con uno spirito di sana competizione agonistica. Al termine della mattinata gli studenti hanno festeggiato tutti insieme con un pranzo nel ristorante che si trova all’interno del circolo. Con la fine delle attività scolastiche si è concluso anche il Torneo interno di Calcio a 5 che si svolto nel periodo invernale nella palestra del Liceo Salutati e al quale hanno aderito una ventina di classi. Le partite di finale si sono svolte al termine delle lezioni di sabato 10 giugno nella palestra interna del Liceo con una notevole affluenza di studenti che hanno tifato con estrema correttezza le squadre finaliste. Per il biennio protagonista ancora la II A LSS che ha sconfitto in finale con il punteggio di 6 a 3 la II B LS, mentre per il triennio la vittoria è andata V A LS sulla V A LSS, dopo una partita intensa e combattuta terminata ai rigori per 7 a 6.