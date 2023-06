"La festa della città in pochi metri quadri"

"Apprendiamo che questo anno torna il Compleanno di Montecatini, che verrà festeggiato all’interno del Tettuccio nell’ambito della manifestazione Acqua in bocca. Tempi, modalità e luogo dell’iniziativa lasciano pensare a un escamotage per dire che “abbiamo fatto il compleanno“". Il consigliere di minoranza Ennio Rucco (Partito Democratico) attacca il modo in cui viene organizzato l’appuntamento divenuto un classico di inizio estate.

"Per smontare questa precaria narrativa – afferma Rucco – basta ricordare le promesse del sindaco di Montecatini nell’anno del suo insediamento, quando si trovò sul palco in una piazza gremita a spegnere le candeline di una festa organizzata dalla giunta precedente di Giuseppe Bellandi. Al tempo il sindaco evidenziava come fosse necessario coinvolgere anche il mercatino Grocci-Salute, Montecatini Alto e soprattutto la zona Sud. Negli anni a seguire il compleanno è sparito completamente dai radar e oggi, ultimo compleanno della città con Baroncini sindaco, ecco l’amministrazione asserragliata all’interno di un Tettuccio senza le fonti funzionanti e costretta ad appoggiarsi a una delle poche manifestazioni sopravvissute a questo tsunami amministrativo".

"Tra qualche settimana sempre al Tettuccio – conclude l’esponente del Pd – gran gala con le auto della belle époque, che verrà spacciato come grande nuovo evento. Anche questo però già svoltosi per svariati anni con le passate amministrazioni, ma che sarà venduto come la scoperta dell’acqua sul pianeta rosso. Il tutto sempre rigorosamente concentrato in 700 metri di città e senza un’idea che sia una".