La Fabo è un uragano. Salerno non ha scampo

Fabo Montecatini

82

Lars Salerno

54

FABO MONTECATINI: Benites 13, Chiera 1, Natali 3, Arrigoni 14, Sgobba 10, Radunic 23, Dell’Uomo 5, Lorenzetti 7, Giancarli 6, Lorenzi, Rattazzi, Carpanzano ne. All. Barsotti.

LARS SALERNO: Spizzichini 3, Staselis 2, Arnaldo, Kekovic 15, Matrone 6, Acunzo 12, Spinelli 9, Cucco 3, Fernandez Lang 4, Haidara, Lucadamo ne. All. Amato.

Arbitri: Spinelli e De Ascentis.

Parziali: 25-17, 49-23, 64-36.

I 49 punti segnati dalla Fabo Herons Montecatini nei primi 20 minuti, combinati con gli appena 6 concessi nel secondo quarto, non lasciano scampo a Salerno. La banda-Barsotti vince facile, spezzando la maledizione del mercoledì (sempre ko fino a ieri) e confermandosi capolista del girone A.

La Fabo prova a sprintare in avvio con la bomba di Natali, ma Kekovic ha altre idee e firma 4 dei primi 6 punti dell’Arechi, permettendo ai campani di restare a contatto. Staselis pareggia i conti a quota 8 ma Benites risponde subito con la prima tripla della sua serata, regalando il primo possesso pieno di vantaggio ai padroni di casa. Matrone confeziona 4 punti filati e tiene lì Salerno, poi fa il suo ingresso in campo Matej Radunic e gli Herons piazzano subito un parziale di 11-3 che li proietta sul 22-14. Spizzichini e Kekovic dalla lunetta ricuciono fino al -5, Radunic però va a segno con la tripla centrale e ripristina il +8 rossoblù. Il canestro del totem croato rinvigorisce la Fabo, che allunga sul 32-19. Dell’Uomo aggiunge altri 3 punti alla causa Herons e a metà secondo periodo il +16 è servito. Sotto la pressione della difesa asfissiante varata da coach Barsotti l’attacco blaugrana si scioglie come neve al sol. Montecatini è già scappata sul +22 grazie a super Lorenzetti. All’intervallo siamo 49-23. Al rientro dagli spogliatoi gli Herons riprendono il discorso da dove l’avevano finito, ovvero lasciando le briciole in attacco a Salerno per poi colpire in transizione. La Fabo mantiene costantemente il controllo delle operazioni, tocca il massimo vantaggio sul +33 e può permettersi di inserire il pilota automatico già ad inizio quarto periodo.

Filippo Palazzoni