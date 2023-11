La donazione speciale. Il nuovo macchinario di medicina dello sport in memoria di Roberto

L’Associazione Rarini per Amore ha donato un nuovo elettrocardiogramma di ultima generazione per prove da sforzo alla unità funzionale complessa Medicina dello Sport di Montecatini Terme. L’Associazione aveva organizzato una manifestazione sportiva di una giornata, consistente in un torneo di basket 3 contro 3, intitolata "Ridi Robbe", in memoria di Roberto Fera, giovane cestista prematuramente scomparso per problemi cardiaci nel 2017 all’età di 30 anni. I fondi raccolti sono stati utilizzati per l’acquisto del macchinario che andrà a potenziare ulteriormente l’attività di un centro di eccellenza a livello regionale. Un gesto di grande valore che arriva grazie al ricordo, ancora vivo, dei tantissimi amici e conoscenti nei confronti di Roberto Fera.

Subito dopo la morte di Roberto, che segnò un’intera comunità, nacque l’idea di organizzare un torneo di pallacanestro con l’obiettivo di non dimenticarlo. "Ridi Robbe" si è evoluto negli anni e, con l’edizione dello scorso 18 giugno al PalaVinci di Montecatini, ha permesso di raccogliere fondi per la donazione dell’Ecg di ultima generazione alla Medicina dello sport della città termale. I fondi raccolti grazie alla generosa partecipazione di sponsor e privati sono stati interamente devoluti per l’acquisto di questa strumentazione che permetterà di fare screening ed analisi ancora più approfondite.

Il reparto di Medicina dello Sport, diretto dal dottor Nicola Mochi, ha accolto il team di "Ridi Robbe" negli spazi di via Manin 22 alla presenza del sindaco Baroncini, raccontando di più sul dispositivo distribuito dalla Guerra Daniele srl.

"Il bene donato è di ultima generazione e consente un importante upgrade tecnologico per il servizio. Sarà impiegato nelle attività di prevenzione per gli sportivi, potendo essere utilizzato sia per le visite di base, sia per gli accertamenti cardiologici di secondo livello", ha detto il dottor Mochi. La sede di Medicina dello Sport di Montecatini è quella principale della Toscana Centro ed insieme a quella di Pistoia effettua circa 3.500 visite di idoneità sportiva ed oltre 700 accertamenti cardiologici di secondo livello all’anno. Viene inoltre effettuata una attività di valutazione funzionale e counseling per attività fisica in giovani con patologie croniche, settore per il quale è un centro all’avanguardia in Toscana ed in Italia.

red.mon.