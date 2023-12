La cura del nostro "polmone verde". Il Comune abbatte altri 33 alberi

Dopo i sette tigli buttati giù sul viale Martini, a Monsummano, adesso tocca ai 33 pioppi adiacenti al vicino campo sportivo Loik. Non solo a Montecatini dunque si tagliano alberi ad alto fusto; anche Monsummano fa la sua parte nell’abbattere le piante che filtrano e ripuliscono l’aria da smog e inquinamento.

Secondo quanto riportato dagli atti del Comune a firma del dirigente unico Antonio Pileggi, l’intervento di abbattimento dell’intero filare di pioppi sarebbe stato deciso a seguito della caduta di due di quegli esemplari. "A seguito delle verifiche effettuate dopo la caduta di due alberi di pioppo ad alto fusto – si legge negli atti comunali – nel filare che costeggia lo stadio ’Loik’, lato fosso Candalla, è emersa la necessità di abbattere il filare di pioppi ancora presenti, per garantire la messa in sicurezza dell’area interessata. Per tale intervento dobbiamo rivolgerci a ditta specializzata, poiché richiede attrezzature che non rientrano nella disponibilità dell’ente e, considerata l’urgenza, è stato contattato l’operatore economico Barca Massimiliano, già presente sul territorio per l’esecuzione dell’affidamento di interventi di abbattimenti e potatura su altre alberature".

Sembra dunque che questi alberi abbiano deciso di cadere tutti insieme e contestualmente che le amministrazioni comunali abbiano deciso per interventi senza mezze misure a riguardo, ma non si fa cenno se il problema sia dovuto o meno a una mancanza preventiva di manutenzione pubblica delle piante ad alto fusto o si tratti solo della conclusione del ciclo vitale degli alberi interessati.

Anche in questo caso, come previsto da legge, il Comune si avvarrà di affidamento diretto dei lavori con contratto stipulato "mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio". Il lavoro appaltato all’azienda pistoiese di via di Ramini che si è resa disponibile a abbattere anche i 33 pioppi della zona Loik costerà 11 mila euro più Iva.

Arianna Fisicaro