La Collezione Gialdini sarà patrimonio di tutti

Ha appena preso il via il progetto di catalogazione della collezione di spartiti dell’associazione Corpo musicale Gialdino Gialdini. La raccolta è costituita da spartiti a stampa e manoscritti, appartenenti al repertorio tipico delle bande musicali: arie di opere liriche, ouverture, canzoni di musica leggera, brani di operette, marce e canzoni popolari arrangiate e orchestrate per gli organici bandistici. La collezione è divisa in due parti: nella prima spartiti di musicisti locali o di interesse locale (Giovanni Pacini, Gialdino Gialdini, Enea Melosi, Salvatore Catalanotti, Adolfo Bonelli, Mario Vallini, Italo Nucci), trascrizioni e arrangiamenti a cura di maestri delle bande pesciatine, brani musicali dedicati ad aspetti sociali e culturali di Pescia (Ballata di Pinocchio); la seconda parte accoglie tutti gli altri spartiti.

La raccolta è stata riordinata durante il 2022 a cura di Omero Nardini, con la collaborazione di Patrizio Venturini, nell’ambito del programma Recupero, gestione e valorizzazione delle fonti musicali pesciatine dell’Otto-Novecento elaborato dall’associazione Gialdini e dall’Istituto Storico Lucchese Sezione Pescia Montecarlo Valdinievole.

Per la catalogazione della seconda parte del fondo è intercorso un accordo fra la Gialdini e l’Isis Sismondi-Pacinotti, che assegna a un gruppo di dieci studenti del liceo artistico Berlinghieri, secondo le modalità dei progetti scuola-lavoro, le operazioni catalografiche sotto la direzione di Omero Nardini.

Prossimamente sarà anche organizzato un appuntamento pubblico per restituire alla comunità pesciatina il senso di questo programma. "Siamo fermamente convinti – dichiarano Roberto Rossi e Dario Donatini, direttori delle due associazioni coinvolte – che con questo accurato lavoro di ricerca e catalogazione un patrimonio culturale dimenticato tornerà all’attenzione di tutti, offrendo conoscenze sulla storia musicale di Pescia e su alcuni musicisti locali, la memoria dei quali è venuta purtroppo meno". La dirigenza e il referente dell’iniziativa, Lorenzo Giordani, ringraziano le due associazioni per l’importante collaborazione che permetterà agli studenti coinvolti di acquisire delle competenze specifiche e di svolgere un’attività di interesse per tutti i pesciatini.