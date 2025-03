La chef tedesca Schmull al Martini a scuola di cucina toscana

Dalla Germania a Montecatini per imparare la cucina toscana. Il Palace Hotel & Resort Arkona ha scelto l’Alberghiero Martini come luogo ideale per mettere ai fornelli, per apprendere l’arte della mostrerà cucina, la super chef Johanna Schmull che presto sarà a capo delle cucine di una osteria toscana che verrà aperta in terra tedesca. Un locale esclusivo, sulla quale il mega gruppo alberghiero teutonico ha investito con convinzione. Johanna, executive chef, ha partecipato allo stage nell’istituto diretto da Riccardo Monti, lavorando gomito a gomito con i colleghi italiani e gli studenti. I ragazzi, a loro volta, hanno approfittato dell’occasione per carpire qualche segreto dalla blasonata cuoca, nell’ottica di un’esperienza multiculturale. E almeno tre di loro sono pronti a firmare un contratto per trasferirsi in Germania nel prossimo mese di luglio, non appena conseguito il diploma. Insieme a Johanna, c’era anche la collega Dorotee Schict, che all’hotel Arkona si occupa di ricevimento.

Johanna ha imparato a preparare tutti i piatti base della cucina toscana: "I pici all’aglio e mi sono piaciuti particolarmente – dice –, adesso mi dovrò esercitare per proporre queste ricette ai nostri clienti". Federica Mostardi, coordinatrice dei servizi, ha lavorato con uno staff di colleghi per rendere possibile questa esperienza tutt’altro che banale. Attilio Pennacchi, ex docente in pensione, ha fatto da tramite.

L’iniziativa si introduce in un più ampio quadro che annualmente viene disegnato con pazienza dai docenti dell’alberghiero per consentire agli studenti di trovare lavoro prima del diploma grazie a un incrocio di domanda-offerta che si svolge puntualmente nel mese di febbraio. Le aziende che si alternano sulla passerella dei colloqui con gli studenti sono trentadue, tutte leader di primo piano nel settore. Tra queste, spicca Emporio Armani Caffé e Ristorante di Parigi.