La biblioteca spalanca le porte. Orario continuato e più servizi: "Sarà un punto di riferimento"

A partire dal prossimo dicembre la biblioteca comunale ‘Lorenzo Mazzocchi’ sarà aperta a orario continuato, dalle 9 alle 19, dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 9 alle 13. Un obiettivo fortemente voluto dall’amministrazione comunale, nonostante le difficoltà provocate dal difficile contesto internazionale. La biblioteca ospiterà anche il Centro di facilitazione digitale, dove i chiesinesi, e non solo, potranno recarsi per ricevere supporto sui servizi pubblici legati al digitale, uno dei 169 che verranno realizzati in Toscana. Chiesina Uzzanese è stata scelta da Regione Toscana, che ha concesso un finanziamento di 30mila euro per questo progetto legato al Pnrr, che si protrarrà fino al 2025.

"Da dicembre gli studenti e i cittadini di Chiesina Uzzanese, ma non solo, non avranno più il problema di controllare gli orari di apertura della biblioteca per studiare, per il prestito bibliotecario e per tutti gli altri servizi offerti– dichiara il vicesindaco Lorenzo Vignali –. Siamo felici di poter annunciare l’estensione dell’orario, un progetto a cui teniamo molto e sul quale abbiamo lavorato negli ultimi mesi con gli uffici. Da qui all’estate prossima saranno realizzati anche dodici eventi di promozione alla lettura per i bambini 0-6 anni: un’altra lodevole iniziativa che la Regione Toscana ha deciso di co-finanziare; il calendario definitivo di questi eventi verrà pubblicato nelle prossime settimane, ma possiamo già annunciare che i primi due si terranno nel mese di dicembre".

"Vogliamo ringraziare l’ufficio per il lavoro svolto e per essere riusciti, nonostante la carenza di personale, a garantire in questi anni i servizi minimi – conclude il sindaco Fabio Berti –. La nostra amministrazione ha tra i suoi principali obiettivi l’investimento nella cultura. Compatibilmente con le nostre piccole dimensioni, abbiamo sempre cercato di portare avanti progetti ed iniziative e ora l’orario continuato tutti i giorni della biblioteca ci inorgoglisce. Oltre alle iniziative già annunciate, ne abbiamo in mente di ulteriori da realizzare negli splendidi spazi della biblioteca. Nel giro di qualche mese, grazie alle opere che saranno donate successivamente all’urbanizzazione dell’area adiacente, la biblioteca sarà dotata di un nuovo parcheggio e di un parco pubblico".