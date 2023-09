La basilica come simbolo. L’incontro-evento dedicato al centenario

Montecatini (Pistoia), 27 settembre 2023 – Sarà un momento importante e carico di significati, un momento per parlare certamente di fede ma anche della città e della sua storia. Questo pomeriggio alle 17.30 alle Terme Tamerici verrà presentato il libro intitolato "La chiesa di Santa Maria Assunta in Montecatini Terme: dalle fabbriche dei Bagni al centenario della parrocchia (2012) e oltre": un incontro-evento che avrà come relatori il professor Amedeo Bartolini e il dottor Roberto Pinochi, esperti della storia del territorio. Parteciperanno il parroco don Gianluca Diolaiuti e Paolo Vincenti, autore del testo. Si tratta della rievocazione degli eventi che hanno portato alla fondazione della chiesa che si trova nel cuore della città, alla costituzione della parrocchia e alle vicende successive fino al centenario della parrocchia stessa avvenuto nel 2012 ed oltre fino ai nostri giorni. Promotrice dell’evento, l’associazione Incanto Liberty.

Il lavoro di Vincenti è stato complesso e articolato. Oggi pomeriggio il ricercatore e scrittore relazionerà, step by step, sul lungo lavoro eseguito. Per quanto è dato di sapere sulla base delle informazioni storiche finora tramandate, la chiesa di Santa Maria Assunta di Montecatini Terme è stata proclamata basilica minore nel 1988 da Papa Giovanni Paolo II. È stata progettata da Raffaello Fagnoni, Pierluigi Spadolini, Mario Negri e Alfonso Stocchetti. Per costruirla, tra 1953 e 1958, fu distrutta la chiesa neoclassica di Luigi de Cambray Digny risalente al 1833. L’edificio originario era preceduto da una semplice facciata schermata da un portico ionico e alleggerita da un finestrone semicircolare di derivazione termale. Santa Maria Assunta, dotata di un campanile slanciato, ha una pianta ottagonale e quattro cappelle ai lati del presbiterio, su cui si eleva un tiburio con copertura a calotta. La costruzione è possente per le strutture portanti in cemento armato, totalmente rivestite di travertino. Da segnalare al suo interno le vetrate istoriate del pittore Giorgio Scalco e sullo sfondo del presbiterio il Crocifisso dello scultore Sauro Cavallini.

Oggi alle Terme Tamerici Vincenti e gli altri esperti relazioneranno sui vari cambiamenti, inquadrando la storia nel ventennio della basilica (2012). Quel che resta dell'antico pronao della chiesa di Cambray Digny, grazie a un intervento concordato fra amministrazione comunale (sindaco Ettore Severi) e Lions Club, è visibile nel parco di Villa Forini Lippi.