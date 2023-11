La baita di Babbo Natale traina le iniziative in città. "Proposte per le famiglie"

Montecatini, 24 novembre 2023 – Il sindaco Luca Baroncini ha scelto le sale del consiglio regionale, a Firenze, per la presentazione degli appuntamenti, organizzati dal Comune e dai privati, che si terranno in città. Una scelta importante dopo il terribile incidente provocato dal crollo di un pino alle Terme La Salute, che ha coinvolto sette persone. Sembrava che potesse saltare tutto, ma l’impegno dei soggetti interessati ha salvato le manifestazioni.

Così, sarà Babbo Natale nella sua baita al mercato coperto il protagonista degli eventi dedicati alle festività a Montecatini. Al media center David Sassoli di Firenze, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle iniziative con il vicepresidente del Marco Casucci, il sindaco Baroncini e l’assessore allo sport e e turismo Alessandra Bartolozzi, l’organizzatore della Baita di Babbo Natale Paolo Grossi. Alla conferenza era presente anche il consigliere regionale Marco Landi.

"La Toscana sta vivendo ancora delle ore difficili dopo l’alluvione – ha detto Marco Casucci – ma è da sottolineare l’impegno degli enti locali per cercare di festeggiare nel migliore dei modi le festività natalizie. Credo che in questi anni Montecatini abbia cercato di trovare la propria luce e la propria visibilità in altre forme oltre che essere conosciuta nel mondo per le sue terme. Montecatini sta operando bene e a livello regionale deve essere riconosciuto il suo impegno, quindi è giusto presentare in questa sede, su richiesta delle consigliere regionali Luciana Bartolini e Federica Fratoni, le iniziative della città dedicate al Natale".Paolo Grossi, organizzatore della Baita, ha ricordato che la struttura "si è trasferita al mercato coperto. Aprirà domani 25 novembre ed è pronta a regalare un Natale indimenticabile ai suoi adorati bambini".

Il sindaco Baroncini ha espresso la speranza che "dopo questo periodo difficile per tutta la regione e la nostra comunità, si possa ripartire con una serie di iniziative ed una festa come quella del Natale che deve essere un momento di gioia e pace. I piccoli e i grandi troveranno una città pronta ad accoglierli nel migliore dei modi". L’assessore al turismo Alessandra Bartolozzi ha ricordato come le iniziative previste "vogliano collegare la città del benessere e delle terme ad un luogo dove si sta bene con la famiglia". Informazioni su https://www.xmasdreammontecatini.it/ .

Daniele Bernardini