Kebab va in fiamme. Evacuato un palazzo

Una rivendita di kebab è stata distrutta dalle fiamme a causa dell’incendio scoppiato ieri mattina. Il locale si trova in via Ricasoli, una traversa di via Manin, in pieno centro. Per motivi ancora da accertare, il fuoco è scoppiato all’improvviso, costringendo gli addetti del locale e i clienti a fuggire subito in strada, evitando di rimanere ustionati.

Sul posto, intanto, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini che hanno iniziato subito a domare le fiamme. In via Ricasoli, per garantire l’ordine pubblico, è arrivata anche una volante del commissariato di Montecatini. Una densa nuvola di fumo ha iniziato a levarsi dal locali, raggiungendo le abitazioni poste al piano superiore. Gli occupanti, per sicurezza, sono stati fatti evacuare temporaneamente, in attesa che i vigili del fuoco completassero l’intervento.

Intanto, l’allarme per l’incendio ha iniziato a diffondersi in tutta la città, creando preoccupazioni ai commercianti e ai residenti della zona del centro. In via Garibaldi, a pochi metri di distanza, si trova una delle succursali dell’istituto alberghiero Ferdinando Martini. Molte persone, vedendo la nuvola di fumo in lontananza, hanno temuto che la scuola potesse essere rimasta coinvolta nell’incendio. Come spesso accade, la preoccupazione e l’ansia della gente sono state riversate sui social network, in attesa di conoscere notizie più esatte.

I vigili del fuoco, grazie a un attento lavoro, hanno avuto ragione delle fiamme che, di fatto, hanno divorato i locali della rivendita di kebab e sono rimasti a lungo sul posto per la messa in sicurezza degli spazi. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito o ustionato, mentre i residenti ai piani superiori sono potuti rientrare nelle loro abitazioni. Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno scatenato le fiamme.

