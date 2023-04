Kartos, amianto e gang Il Pd va all’attacco

"Sulla ex Kartos prendiamo atto che il sindaco , successivamente alle nostre interrogazioni, si è deciso a far controllare lo stato di conservazione dell’intervento di incapsulamento del tetto in amianto eseguito nel 2016". Siliana Biagini ed Ennio Rucco, consiglieri del Pd, tornano a parlare delle condizioni in cui si trova l’immobile di via Tevere. "Siamo però costretti a segnalare – proseguono gli esponenti dell’opposizione - che l’immobile è oggetto di continue intrusioni da parte di gruppi di adolescenti. Questi presentano le caratteristiche di vere e proprie baby gang che, da quanto appreso , minacciano anche i residenti. Vengono inoltre segnalate continue intrusioni notturne da parte di soggetti, probabilmente irregolari. Lo stato di degrado igienico dell’immobile è inoltre arrivato al punto tale che sia nella parte del giardino della scuola che lungo via tevere sono presenti numerosi ratti. Al netto delle parate pre elettorali e delle promesse del sindaco pro tempore sulla ex Kartos, sulle quali i cittadini non avendo più visto nessuno in zona hanno le idee ben chiare, siamo a chiedere con urgenza chiarimenti. Il sindaco nel 2020 dichiarò di voler portare la questione ex Kartos all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Quali sono le risultanze di quell’iniziativa? Quali attività di controllo della zona sono state poste in essere?".