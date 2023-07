Alia, ispettori ambientali contro i rifiuti abbandonati: "La differenziata funziona"

Montecatini Terme, 19 luglio 2023 – Gli ispettori ambientali di Alia Multiutility Toscana, gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in città, saranno attivi dalla prossima settimana, per garantire una costante prevenzione e l’ambiente. Il nuovo servizio è stato presentato nella sala del consiglio comunale. L’assessore all’ambiente Emiliano Corrieri è molto soddisfatto per i risultati del nuovo gestore.

“A Montecatini – ha detto – dove si è conclusa la trasformazione del sistema di raccolta rifiuti, che prevede la raccolta porta a porta per la carta e gli imballaggi e la raccolta stradale per residuo non differenziabile, organico e vetro, la percentuale di raccolta differenziata è passata dal 30% circa degli ultimi anni a una media del 55% nel periodo gennaio-maggio 2023. La carta e il cartone raccolti da Alia sono passati dalle 95 tonnellate di gennaio alle oltre 126 di maggio, mentre gli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo sono quasi raddoppiati, così come gli imballaggi in vetro sono passati da 72 a oltre 98 tonnellate. Questo, secondo l’opposizione sarebbe un fallimento. Ce ne fossero sempre così!".

A partire dal 24 luglio, due ispettori ambientali saranno impegnati in tre turni di controllo settimanali, per un totale di 1975 ore all’anno, e avranno il compito di informare i cittadini, educarli e sanzionate i comportamenti contrari ai regolamenti. Lavoreranno su progetti mirati, concordati con l’amministrazione comunale, dedicati al centro urbano, ma anche al controllo dei rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche e il decoro della città, parchi, aree verdi. Potranno intervenire verificando il rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti raccolti con il porta a porta, ma anche ispezionando sacchi e materiali abbandonati, così da identificare i responsabili e sanzionarli. Potranno fare multe a chi butta a terra mozziconi di sigaretta o dei proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni dei loro animali e intervenire sul corretto funzionamento dei cestini.

Gli ispettori ambientali dovranno svolgere controlli e verifiche in seguito a segnalazioni dell’amministrazione e della polizia municipale. Il sindaco Luca Baroncini ha ricordato che l’obiettivo quotidiano "è quello di mettere a disposizione della collettività una città verde, pulita e sostenibile. Abbiamo portato la raccolta differenziata dal 30% al 60%. Ma siamo appena all’inizio e, adesso, è necessario aiutare i cittadini a effettuare i giusti conferimenti". Simone Boschi, direttore controlli e rendicontazione di Alia, ha spiegato che "sul territorio gestito da Alia ci sono 35 ispettori ambientali e il bilancio parziale delle loro azioni è positivo. Si tratta di figure molto importanti sul fronte dell’educazione ambientale, visto che affiancano i cittadini nell’attuare i giusti conferimenti e nel risolvere problemi quotidiani".