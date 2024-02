Iscrizioni raddoppiate all’ITC Forti

Inizio anno, tempo di iscrizioni a scuola. E anche quest’anno l’istituto tecnico commerciale Francesco Forti di Monsummano supera se stesso, raddoppiando le iscrizioni. Da anni sul territorio, l’unica scuola superiore di Monsummano raccoglie gli studenti di buona parte della Valdinievole, in particolare di quei Comuni della zona est che scelgono la città del Giusti, anziché la proposta empolese. Particolarmente soddisfatto dell’indice di gradimento mostrato anche attraverso le iscrizioni a scuola è il responsabile dell’istituto monsummanese Dean David Rosselli. "Quest’anno da noi le iscrizioni devo dire che sono andate benissimo – commenta il vice preside –. Praticamente abbiamo registrato il doppio di richieste rispetto all’anno scorso nonostante il fatto che gli studenti in uscita dalle medie diminuiscono di anno in anno. Mediamente raccogliamo tra i 60 e 65 iscritti, ma quest’anno siamo a 125 e le iscrizioni, che dovevano concludersi il 10 febbraio, sono state prorogate fino al 17 quindi potrebbero aumentare ancora. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto perché è sinonimo di sinergia tra il lavoro di orientamento svolto con gli open days e l’accoglienza mattutina offerta agli studenti di terza media e quella tra i docenti che, con passione e dedizione, si sono prodigati nel mostrare il proprio istituto ai suoi potenziali nuovi iscritti. Ovviamente, siamo consapevoli che il passaparola influisce molto sulla scelta della scuola superiore e questo onora ancor di più il risultato, perché significa che i nostri attuali studenti e, soprattutto, le loro famiglie, parlano di noi positivamente. Ci aspettiamo – chiosa il professor Rosselli – che questo emblematico risultato dia sprone e manforte al progetto della nuova scuola portato avanti da Provincia e Comune".

AF