Irlanda, Maremma e la montagna nell’ultimo libro di Carlo Vellutini

La trilogia di romanzi del giornalista e scrittore toscano Carlo Vellutini protagonista a Pescia nei locali della Fondazione Poma Liberatutti, in piazza San Francesco, 12. Oggi alle 17,30 l’autore presenterà la prima nazionale di "Clifden, l’ Irlanda e la Maremma in un pub", edito da Heimat, che segue i due pluripremiati "Reti di Smeraldo" e "Generazioni". "La decisione di partire dalla provincia di Pistoia per la prima di Clifden -spiega Vellutini- è dovuta al legame forte che questa terra ha avuto con la Maremma, dovuta alla transumanza dei pastori della zona di San Marcello, Cutigliano e Abetone verso la piana, all’epoca malsana del grossetano. Un legame talmente forte ed uno spaccato importante di storia della Toscana che sfocia nella canzone ‘Maremma Amara’ che sulla montagna pistoiese pare tragga le sue origini. Clifden, che si snoda tra l’Irlanda e la Maremma, chiude una trilogia di libri che hanno una forte vocazione territoriale e quando si è presentata l’occasione di presentarlo, grazie all’organizzazione di Rossano Dolfi, a Pescia, nella prestigiosa e suggestiva cornice della Fondazione Poma Liberatutti ho accettato con entusiasmo, anche nel ricordo del contributo che gli abitanti di questa provincia hanno dato allo sviluppo di quella di cui sono originario".