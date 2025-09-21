Ippodromo Sesana Puledri di Montecatini, le sette sfide dell’ultimo convegno

Montecatini Terme, 22 settembre 2025 – All’ippodromo Sesana va in scena l’ultimo convegno del mese prima di tuffarsi nel calendario di ottobre che inizia sabato 4. E’ un insolito lunedì pomeriggio di corse quello di oggi, con le solite sette sfide tutte dedicate ai campionissimi che hanno lasciato il segno sull’anello termale. In cima al cartellone i giovanissimi di due anni, a loro sono riservate le due corse più remunerative del convegno. Come in tutte le corse dei puledri il pronostico lascia ampio spazio all’immaginazione, ma proviamo a citare come prima scelta Icaro Breed perchè pur non avendo ancora vinto la sua prima corsa in carriera sembra leggermente più maturo dei rivali.

Icaro Mail per numero e guida non è da trascurare, Antonio Di Nardo sta attraversando un periodo d’oro e il numero due è perfetto anche per affrontare i 2040 metri del percorso. I Am Flying Gar con la guida precisa di Carmine Piscuoglio potrebbe essere il terzo nome per completare il podio. Scorrendo il programma si arriva alla sesta, Premio Timone Ek con otto cavalli anziani impegnati sulla classica distanza dei 1640 metri, in sulky i gentleman driver: Breeding Demi è agevolato dal numero alla corda, in partenza non perde mai troppo tempo e per questo lo schema potrebbe venirgli particolarmente bene, la guida è quella dell’affidabile Stefano Baldi. Zermat Key ha classe da vendere e con il numero 3 di avvio molto probabilmente conquisterà il comando della corsa.

Da vedere se in testa non spreca troppe energie con parziali importanti, in caso contrario è un cavallo che ha grinta e classe per portare casa una “semplice” categoria E-F. Dietro non è fuori dai giochi Edith Del Ronco perchè è volante nel periodo e la guida di Matteo Angeloni è sicuramente un valore aggiunto. Il pomeriggio del Sesana si chiude con un’altra corsa con i puledri di due anni, questa volta sulla distanza breve: Iris Gar a Follonica ha mostrato qualità importanti, da vedere come si trova in pista piccola.

Valida alternativa In Orbita Bi con Antonio Di Nardo che probabilmente in pochi metri conquisterà il comando così come Igiea Degli Dei che al debutto ha lasciato una buona impressione. Come sempre nel parterre del Sesana sono organizzate tante attività collaterali. Ai più piccoli è dedicato uno spazio speciale, il “Sesana Baby Village” con gonfiabili, mountain bike, ballon art e tanto altro. Per gli adulti a disposizione barbiere e manicure. All’interno dell’impianto sono a disposizione del pubblico vari punti ristoro. Prezzo del biglietto di ingresso 5 euro per i soli maggiorenni. Inizio del convegno ore 15.15.

Martina Nerli