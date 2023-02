Sesana, si parte alla fine di maggio

Montecatini Terme, 22 febbraio 2023 – Nel primo pomeriggio di ieri sul sito del Masaf (ex Mipaaf) è stato pubblicato il D.M. che ufficializza il calendario di corse delle due discipline trotto e galoppo dal 1 marzo al 31 dicembre. Per l’ippodromo Sesana è confermata la riapertura dei cancelli in ritardo rispetto alle passate stagioni, il primo convegno di corse è infatti previsto per sabato 27 maggio. Nel mese di giugno l’attività si intensifica con due convegni settimanali (giovedì e sabato) per un totale di otto giornate mentre a luglio con nove serate di corse sale anche la dotazione economica con tre serate di lusso: la prima sabato 1 dove è stanziato un montepremi complessivo per le sette corse di 55 mila euro, la seconda sabato 15 con il primo gran premio della stagione ovvero il Societa Terme e la terza giovedì 27 con altri 55 mila euro da investire in un bel programma. Agosto con sette convegni di cui giovedì 3 ancora con un montepremi sopra la media e martedì 15 con il storico gran premio Città di Montecatini. Settembre con sole tre giornate è focalizzato su sabato 9 con l’ultimo gran premio del 2023 ovvero il Nello Bellei mentre in ottobre si correrà giovedì 5 e sabato 7.

La stagione di corse è organizzata in soli 30 convegni, le giornate di corse "perse" tra aprile e maggio vengono recuperate tra settembre ed ottobre ma siamo qualcosina sotto la passata stagione e lontanissimi dai numeri degli anni d’oro. Per quanto riguarda i gran premi non ci sono tagli eclatanti, il Terme ed il Nello Bellei mantengono le loro caratteristiche tecniche e si confermano corse di gruppo III con 37.400 euro di dotazione ciascuno mentre il Città di Montecatini come gruppo I ha 121 mila euro complessivi tra batterie e finale. Sul podio con cifre importanti troviamo l’ambitissimo Derby del trotto con ben 800 mila euro di montepremi, il gran premio Lotteria di Agnano con 660 mila euro e Orsi Mangelli a quota 300 mila, a conti fatti queste sono le corse di punta del calendario italiano.

Per quanto riguarda invece gli altri ippodromi toscani di Trotto: a Follonica sono stati assegnati 26 convegni di trotto da marzo a ottobre più 17 di galoppo. A Firenze 20 giornate di trotto con la sosta da maggio a ottobre più 21 di galoppo. Il quadro dell’ippica toscana si completa con i 23 convegni di Pisa ed i 21 di Livorno.