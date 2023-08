"Investimenti prioritari a Montecatini Terme: 100mila euro per gli impianti T-Red"

"Il Comune ha speso oltre 100mila euro per l’acquisto dei T-Red per fare le multe ai semafori. Come vogliamo chiamare queste cose?" Così il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci, (Italia Viva), incalzava la giunta durante un consiglio comunale dello scorso settembre. "Destiniamo investimenti prioritari – sottolineò l’esponente dell’opposizione - di fronte a quello che sta accadendo nel mondo, il caro energia. Magari mettiano qualche pannello fotovoltaico. Noi destiniamo i soldi di questo Comune per fare gli acchiappa-multe, 115mila euro. Però i consiglieri prima dicono che il nostro Comune non può fare niente. Ci sono le strade dissestate, tanti interventi che meriterebbero un’attenzione diversa da parte di questa amministrazione. Mi ha chiamato una persona per tutta una serie di cose che segnalerò in una prossima interrogazione. Ci sono problemi a Montecatini Alto e nella zona liceo. Abbiamo tutta una serie di questioni sulle strade di questo comune che necessiterebbero ulteriori e maggiori interventi". Fanucci proseguì attaccando la maggioranza. "No, noi non facciamo queste cose, ma destiniamo 115.000 euro per degli acchiappa-multe - ironizzò- Bravi, complimenti. Mi sembra che la scelta giusta da fare in un momento del genere. E anche qui silenzio. Si legge un numero, non si approfondisce, non ci viene raccontato in modo esplicito. Noi siamo qui a contestare questo tipo di scelte. E, secondo me, serve anche a far riflettere i consiglieri di maggioranza che votano queste scelte. Le votano. Questo è quello che emerge. Il sindaco Luca Baroncini difese la scelta dei T-Red. "Quelli che chiami acchiappa-multe – rispose a Fanucci - potrebbero essere anche chiamati da qualcuno che vede il bicchiere mezzo pieno dispositivi di prevenzione e di sicurezza stradale, perché, laddove c’è un controllo, la gente non passa con il rosso, e quindi forse può essere un investimento".