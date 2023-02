"Intitolare il parco termale alla principessa Grace di Monaco"

Grace Kelly e Ranieri di Monaco al Tettuccio

Montecatini Terme, 13 febbraio 2023 - Intitolare il parco termale alla principessa Grace Kelly, in ricordo della sua visita in città con Ranieri di Monaco in occasione del suo viaggio di nozze. Questa la richiesta di un gruppo di cittadini fatta all’amministrazione comunale. Per adesso però, i cittadini lamentano che non è arrivata nessuna risposta, né affermativa né un diniego. L’idea è stata rilanciata sui social. A farsene portavoce lo storico locale Roberto Pinochi.

"Il Comune di Montecatini - si legge nella lettera inviata in municipio – con un lodevole sforzo finanziario ha qualche anno fa associato al patrimonio pubblico il parco termale. I montecatinesi sono abituati a chiamare con il generico termine di “pineta” tutti i prati e i viali chiusi al traffico veicolare all’interno dell’area termale. Potrebbe quindi essere un’idea per prendere i classici due piccioni con una fava attribuire all’intero parco il nome di prestigio di una donna. La toponomastica cittadina è quasi nulla in riferimento alle donne, e a quanto ne sappiamo risulta solo il parco di via Nofretti intitolato a Suor Annunziata, l’anonima via Antonietta, e alcune recenti denominazioni di piccoli spazi verdi periferici. Proponiamo dunque che il parco termale, ovviamente ben più prestigioso delle piccole e nascoste vie attualmente dedicate al sesso femminile, sia chiamato "Parco Principessa Grace di Monaco" in ricordo delle visite dei reali monegaschi a Montecatini, arrivati nella nostra città in almeno due circostanze. Sarebbe un’occasione, crediamo, per fare un po’ di pubblicità gratuita a Montecatini inoltrando la notizia ai giornali, e invitando all’inaugurazione un membro della casa regnante o comunque un rappresentante del Principato".