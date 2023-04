"Intervento previsto per domani" L’Asl Centro spiega la procedura per la donna con l’omero fratturato

"Sarà operata sabato prossimo [domani, ndr] la paziente ricoverata a Pescia che ha riportato la frattura scomposta all’omero". Comincia così il comunicato dell’Asl Toscana Centro in risposta al quanto pubblicato ieri su queste pagine. "L’intervento – va avanti – era già stato programmato in quella data; le tempistiche sono state decise dai sanitari in relazione al delicato quadro clinico. In questi quattro giorni la paziente ha ricevuto tutte le necessarie cure".

"La signora di 55 anni – prosegue l’Asl – è giunta all’ospedale in seguito a un incidente stradale; riportava la frattura scomposta e articolare dell’estremo distale dell’omero destro. E’ arrivata al pronto soccorso del Cosma e Damiano alle 13.12 di domenica 2 aprile e presentava diverse comorbilità riferite a patologie croniche in trattamento medico. La fattura è stata immediatamente immobilizzata con conseguente netta riduzione della sintomatologia dolorosa. La signora è stata poi ricoverata al reparto di Ortopedia lo stesso giorno. Lunedì 3 aprile è stata sottoposta ad approfondimenti diagnostici radiologici compresa la Tc e contestualmente, durante la mattina, è stata inviata la richiesta per l’acquisto di una placca specifica e particolare per stabilizzare chirurgicamente la frattura. La procedura di approvvigionamento del materiale prevede una richiesta da parte del blocco operatorio e una procedura specifica (gestita dalla farmacia dell’ospedale) che, come in tutti i presidi ospedalieri, richiede una tempistica di almeno di 3-4 giorni nella migliore delle ipotesi. Tutto questo nell’interesse di mettere a disposizione dei pazienti le cure migliori e nel caso specifico le placche necessarie al trattamento di questo caso, che sono arrivate in sala operatoria il 5 aprile e quindi in tempi più che ragionevoli rispetto alla norma (due giorni). Dopo aver verificato la disponibilità di tutto il personale del comparto operatorio, è stato deciso di programmare l’intervento sabato 8 aprile anche perchè le condizioni cliniche della paziente hanno richiesto di dilazionare l’intervento stesso. L’intervento non è stato effettuato il 6 aprile, nonostante l’arrivo dei materiali, perché la paziente presenta una frattura localizzata in un distretto anatomico particolarmente complesso. Pertanto i sanitari hanno deciso di attendere un altro giorno anche in considerazione delle patologie pregresse".