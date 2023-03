"Intervento immediato per tutelare gli utenti"

Ottocentomila km di corse verranno tagliati nei prossimi anni da Autolinee Toscane: emerge dalle risposte della Provincia all’interrogazione presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia.

“Purtroppo – scrive Francesca Capecchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Provincia – stiamo assistendo alle conseguenze della gara regionale. Ora è il momento di intervenire prima che i tagli alle corse piombino all’improvviso sugli utenti e vengano penalizzate le aree più periferiche. Abbiamo chiesto alla Provincia se si sia già interfacciata con i Comuni interessati dai tagli, ma le dinamiche sono chiare solo per alcuni enti. Su questo aspetto riteniamo invece fondamentale che i Comuni siano ugualmente informati e non lasciati soli".

"La politica – va avanti Capecchi – deve presentare un’alternativa al disastro della gara regionale che sta creando profonde disparità tra i territori. La nostra proposta è di rivolgersi alle aziende di ncc per recuperare le corse che andrebbero a scomparire e tutelare così i residenti delle zone periferiche".

"Il taglio radicale alle corse dei bus annunciato, addirittura 800mila km in meno, conferma le preoccupazioni che esprimemmo come gruppo consiliare dall’annuncio dello smantellamento di Copit", chiarisce il consigliere comunale di Fdi Lorenzo Galligani. "Un taglio che non tiene in considerazione in alcun modo la natura strategica e sociale del servizio: è impensabile che le corse ulteriori, tagliate, si vogliano far gravare sui bilanci dei Comuni già gravati dal caro energia e materie prime".

Sulla questione interviene anche il capogruppo Francesco Pelagalli: "Da tempo denunciamo l’assenza di un organo di controllo sul trasporto pubblico locale: dall’aggiudicazione del servizio ad Autolinee Toscane, i Comuni non hanno più alcuna voce in capitolo e sono equiparati a qualsiasi utente. La Regione a guida Rossi e Giani aveva un unico obiettivo: tagliare il servizio e ci stanno riuscendo".