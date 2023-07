Intervento di Manutenzione in Via Lucchese a Montecatini Terme

Nell’ambito delle consuete manutenzioni estive alle strade comunali che vedranno l’avvio lunedi come da recente ordinanza, verrà affrontato il tema della viabilità che coinvolge tutti i mezzi privati e pubblici che devono andare ad ovest in direzione Massa Cozzile, Borgo a Buggiano e Pescia transitando dalla via Lucchese in zona Biblioteca Comunale. "In particolare - spiega il vicesindaco Alessandro Sartoni – sarà posta attenzione alla corsia che, passati davanti al distributore di carburanti, porta all’ampia rotatoria situata al termine di via Mascagni sul confine con Massa Cozzile.

Il manto stradale risulta gravemente danneggiato nella corsia nord nel tratto compreso fra via Maratona e via Forini, dove è presente, oltre a una pessima condizione generale del tappeto di usura, un’ormai piuttosto accentuata derivante probabilmente dall’assestamento di un vecchio scavo longitudinale eseguito per il passaggio di un sottoservizio. Verrà pertanto eseguito nel tratto sopra individuato il rifacimento del binder, nell’area di percorrenza, e del tappeto di usura a tutta larghezza.

I lavori consisteranno nella fresatura spinta fino alla profondità di 3 centimetri dove è previsto il rifacimento del solo tappeto di usura, e nella fresatura di ulteriori 6 centimetri nelle aree dove è previsto il risanamento, nella spazzatura ed esecuzione di mano di attacco mediante spruzzatura di emulsione bituminosa, nella stesura a caldo con macchina finitrice di conglomerato bituminoso".