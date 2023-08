"Interruzioni di gravidanza trattate come eccellenze"

"Negli ultimi giorni – scrive Maria Teresa Parrino, referente locale di ProVita e Famiglia – sono stati riportati i dati delle attività della ginecologia dell’ospedale di Pescia. “Abbattute le liste di attesa; sono evase anche richieste da fuori territorio; cresce l’attività chirurgica“. Fa piacere che nella nostra zona sia attivo un servizio che si prende cura delle donne nelle fasi più delicate della loro salute. Si può essere orgogliosi che l’Asl Toscana Centro abbia individuato l’ospedale pesciatino come centro aziendale per i servizi dedicati alle patologie femminili, considerando anche l’indubbia professionalità dei medici che vi lavorano. Eppure tra le pieghe di questi dati positivi ve n’è uno che desta sconcerto, soprattutto per la sua equiparazione alle eccellenze declamate. Si tratta del numero di Interruzioni volontarie di gravidanza (Ivg), che ammontano a 181 in un anno. Lo sconcerto scaturisce dalla totale indifferenza con cui si parla di una delle maggiori piaghe del nostro tempo, quella del numero di bambini che non vedono la luce e che se ne parli in termini di efficienza sanitaria. Per non parlare del fatto che proprio il reparto di maternità pesciatino è stato chiuso poco più di un anno fa, perché non si superavano le 400 nascite all’anno: per un numero poco inferiore della metà delle gravidanze interrotte però il servizio è efficiente. Pur tra mille polemiche, si riportava la notizia che all’ospedale Sant’Anna di Torino è stata attivata una convenzione tra il Movimento per la Vita regionale e i vertici della struttura sanitaria per realizzare una stanza in cui offrire supporto concreto e vicinanza alle donne in gravidanza contribuendo a fare superare le cause che potrebbero indurre all’interruzione, secondo quanto previsto proprio dalla Legge 194 1978. Dunque nella nostra Valdinievole la notizia del numero elevato di interruzioni di gravidanza è ovattato in mezzo alle performance del sistema sanitario, rendendo quasi banale, a partire dalla definizione in sigla Ivg quella che spesso è una tragedia per le donne, che si portano dietro per tutta la vita le tracce fisiche e psicologiche di questo gesto che, chissà, forse avrebbero potuto e voluto evitare, se adeguatamente sostenute in una scelta autentica. Ovviamente nella rassegna dei dati di eccellenza non vengono menzionate quante, delle interruzioni volontarie di gravidanza, avvengono per via chimica, i cui sostenitori, comprese le istituzioni regionali, reputano un segno di libertà della donna, tacendo del fatto che la mortalità per aborto chimico è dieci volte maggiore di quella per aborto chirurgico. Basterebbe veramente poco probabilmente – conclude Parrino – per avere qualche nascita in più, un piccolo segno di risveglio dall’inverno demografico in cui siamo caduti".