"Inserire adeguate risorse per turismo ed eventi" Confcommercio chiede subito il tavolo di confronto

"La prossima approvazione del bilancio preventivo del Comune sarà un momento cruciale per decidere quali e quante risorse destinare allo sviluppo sulla base di una strategia condivisa, che faccia leva su una programmazione adeguata e su una gestione qualificata delle singole iniziative". Confcommercio Pistoia-Prato interviene in riferimento al passaggio atteso in consiglio comunale. "L’auspicio – prosegue l’associazione – è che questa occasione possa essere colta per impostare un percorso condiviso di rilancio. Dalla risorsa del termalismo alle possibilità connesse al turismo slow, passando per gli eventi sportivi e le ricorrenze tradizionali, sono tante le potenzialità solo parzialmente espresse. È fondamentale che nel bilancio siano previsti capitoli di spesa dedicati a investimenti in termini strutturali, organizzativi e promozionali. Dopo avere appostato le somme necessarie, sarà essenziale aprire tavoli di confronto per gestire le risorse. Le ultime festività, restituendoci l’immagine di un centro scarsamente frequentato, hanno evidenziato quanto sia fondamentale dotarsi di una strategia condivisa, di una programmazione e una gestione all’altezza. Questo è il momento ideale per guardare al futuro con rinnovato slancio. In passato sono state perse occasioni importanti a causa del mancato coinvolgimento di tutti quei soggetti interessati che, fortemente radicati sul territorio, avrebbero potuto fornire un contributo di spessore. Adesso serve una netta inversione di tendenza: l’occasione non potrebbe essere migliore".