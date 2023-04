Inseguito dagli agenti finisce contro negozio

Stridio di gomme, suono di sirene, poi il botto e la corsa di un uomo. Scene da film ieri pomeriggio in via Manin. Ma era tutto vero. L’uomo al volante di un’auto era inseguito dalle forze dell’ordine. Quando il veicolo è giunto in via Manin, nel tratto tra la piazza Cesare Battisti e la sede del Soccorso Pubblico, ha sbandato per l’alta velocità e forse per schivare un ostacolo improvviso, ed è finito contro la saracinesca di un negozio.

Il rumore ha richiamato in strada un gran numero di persone. La scena seguente ha lasciato tutti di stucco. Dall’abitacolo è uscito un uomo e si è messo a correre nelle stradine interne, cercando di far perdere le proprie tracce..

Sul posto sono subito sopraggiunti agenti del commissariato e della polizia municipale.

All’interno dell’auto è stato rinvenuto un telefono e alcuni documenti.

La "caccia" all’uomo è subito ripresa, mentre il traffico ha subito rallentamenti, perchè la parte posteriore del veicolo occupava parte della carreggiata.

In serata le ricerche delle forze dell’ordine dovrebbero aver dato esito positivo.