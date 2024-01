Inquinamento dell’aria. Da oggi a giovedì stop per alcuni mezzi

L’amministrazione comunale informa che, a causa della situazione legata all’indice di criticità della qualità dell’aria giunto a livello due per le polveri sottili, sono state adottate ulteriori misure per la riduzione del particolato fine nell’aria. Da oggi fino a giovedì, per una durata di quattro giorni, è fissato il blocco della circolazione stradale, dalle 7.30 alle 19.30, con valore nel centro abitato di tutto il territorio comunale per varie categorie di veicoli. Si tratta delle autovetture Euro zero (benzina), Euro zero, Euro uno, Euro due: Diesel, dei ciclomotori e dei motoveicoli Euro zero (omologati prima del 17 giugno 1999), Euro uno (omologati dopo il 17 giugno 1999), dei veicoli merci, Euro Zero, Euro Uno, Euro Due diesel, dei veicoli per uso speciale Euro zero, e degli autobus euro zero dei gestori di servizi del trasporto pubblico locale, ed Euro zero dei gestori di servizi turistici. Il Comune ricorda che, fino al 31 marzo, è in vigore l’ordinanza emessa dal sindaco Luca Baroncini alla fine dello scorso anno, per il rientro dei livelli di concentrazione delle polveri sottili nei valori limite disposti dalla normativa regionale. Nelle aree sotto i 200 metri a livello del mare, sono vietati l’accensione di fuochi all’aperto, l’abbruciamento di sfalci e l’utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con classe di prestazione inferiore alle tre stelle, compresi i focolari aperti o che possono funzionare aperti. L’applicazione del divieto è esclusa per le abitazioni nelle quali la biomassa sia la sola fonte di riscaldamento. Per ridurre le emissioni in atmosfera, inoltre, siamo invitati alla corretta gestione degli impianti di riscaldamento, cercando quanto più possibile di evitare consumi e sprechi inutili.