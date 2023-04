Inno nazionale e bandiere Città in festa per il 25 aprile "Un grazie a chi ha dato la vita"

Numerose e toccanti le cerimonie del 25 aprile in Valdinievole. "Oggi – sono state le parole del sindaco Luca Baroncini – si festeggia la festa della Liberazione. Ringrazio Anpi e tutti coloro che hanno dato la vita per la liberazione, per la libertà, per l’Italia. Un saluto alle autorità civili, militari e religiose".

Anche la cerimonia finale al monumento ai Caduti di tutte le guerre, in viale Verdi, è stata accompagnata dalla musica della Banda di Montecatini. "Ringrazio di cuore la Banda della nostra città – ha aggiunto Baroncini – e soprattutto la banda dei "piccolissimi". Li ho fatti venire al microfono accanto a me e chiedo un particolare applauso per loro, che in queste giornate possono imparare molto".

Anche a Pescia si sono tenute articolate celebrazioni del 25 aprile. Il discorso conclusivo è stato tenuto dal sindaco Oreste Giurlani davanti al municipio: ha ringraziato il vescovo Filippini per la benedizione e la Banda Gialdino Gialdini per l’accompagnamento musicale. "Ringrazio i tanti presenti a questa giornata importante – ha detto Giurlani – e vedo che lo spirito della gente sta cambiando. C’è più partecipazione: si canta l’inno nazionale, si applaude e si espone la bandiera al balcone. Stamani sono stato anche al cimitero a porre una corona in ricordo dei 68 pesciatini vittime del Covid. Oggi festeggiamo sì la liberazione dal nazifascismo, ma anche dalla pandemia".