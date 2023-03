Incontri per vincere la solitudine: domani si comincia a Larciano

Da questo mese di marzo prende avvio l’iniziativa denominata "Incontri… per vincere la solitudine" voluta e organizzata dalle associazioni di volontariato Comunità Solidale Lamporecchio e Auser di Larciano con il sostegno dalle amministrazioni comunali di Lamporecchio e Larciano. È rivolta a tutte quelle persone, sia anziani che giovani, che vogliono trascorrere un po’ del loro tempo con gli altri allo scopo di socializzare. Si tratta di un’iniziativa nuova per le comunità coinvolte. Chi volesse avere maggiori informazioni può contattare il presidente della Comunità Solidale di Lamporecchio Mara Fadanelli (335 1846877) e l’associazione Auser di Larciano, rappresentata del presidente Mara Duccetti (333 2636739).

Gli incontri si terranno tutti i giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Si inizia domani 2 marzo a Larciano, nella Sala Il Progresso e giovedì 9 marzo a Lamporecchio, nella Sala Aldo Bartoli della Croce Verde. Saranno due momenti di incontro per spiegare l’iniziativa e conoscere le persone che vi partecipano.

Sempre nel mese di marzo sono poi previsti altri due incontri a tema, dal titolo "Essere informati per combattere le truffe". A Larciano si tiene giovedì 16 febbraio nella sala consiliare del palazzo comunale. La serata sarà tenuta e curata dal comandante della stazione carabinieri di Larciano Gianfranco Piombino.

La settimana dopo, giovedì 23 marzo, l’iniziativa si sposta a Lamporecchio. Dibattendo sempre sul tema di essere informati per combattere le truffe, interverrà il comandante della stazione carabinieri di Lamporecchio Massimo Laccertosa. L’incontro si tiene nella sala Aldo Bartoli, con inizio alle 15.30. Per il mese di marzo l’iniziativa "Incontri per vincere la solitudine" si chiude giovedì 30 al Progresso di Larciano, dove saranno organizzate attività ludico-ricreative.