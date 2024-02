Incidente sulla A11. Scontro fra tre auto

Spettacolare incidente, ieri mattina, poco dopo le 10, ad appena cento metri dalluscita del casello autostradale di Montecatini Terme, sulla A11 direzione mare. Tre automobili, per cause ancora da accertare, si sono scontrate all’improvviso, restando letteralmente accartocciate. I conducenti degli altri mezzi sono rimasti molto spaventati davanti a quello che è successo sotto i loro occhi, temendo molto per la sorte delle persone che si trovavano a bordo dei veicoli coinvolti.

Sul posto è giunta subito un’ambulanza della Misericordia di Pieve a Nievole, oltre alle volanti della sottosezione della polizia stradale. Per fortuna, i soccorritori hanno subito accertato che le persone rimaste coinvolte nello scontro avevano riportato solo lievi ferite o contusioni, nonostante le condizioni delle loro vetture. Un uomo che lamentava un dolore al braccio è stato accompagnato all’ospedale San Jacopo di Pistoia per essere sottoposto ad accertamenti. Ben presto, le vetture danneggiate sono state rimosse e non ci sono stati altri problemi.