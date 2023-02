Incidente fra tre auto a Montecatini: conducente incastrato nell’abitacolo

Montecatini Terme, 21 febbraio 2023 – Paura in strada poco dopo le 19 di oggi, 21 febbraio. Una squadra dei vigili del fuoco di Montecatini Terme è intervenuta per un incidente stradale avvenuto sulla via Camporcioni, all'altezza del distributore IP, che ha coinvolto tre autovetture.

Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a liberare dall’abitacolo uno dei conducenti delle tre vetture, affidandolo poi alle cure dei sanitari del 118.

Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso.