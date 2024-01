Incidente fra auto e bicicletta. Ciclista portato in ospedale

Un ciclista è stato trasportato all’ospedale San Jacopo di Pistoia per traumi dopo un incidente. Il fatto si è verificato ieri mattina intorno alle 9.30 in via Livornese di sopra a Chiesina Uzzanese nei pressi dell’autolavaggio Oscar, quando un amante delle due ruote, insieme ad altri cicloamatori, è caduto dopo un contatto con una Fiat Panda. Dalle prime ricostruzioni circa la dinamica dell’incidente stradale, sembra che l’uomo insieme agli altri coetanei procedesse in direzione del capoluogo quando è stato toccato della vettura. Nel cadere a terra ha sbattuto la testa e, nonostante avesse il casco, si procurato escoriazioni al volto per cui è stato allertato il 112 che ha inviato l’automedica ed una ambulanza della Pubblica Assistenza di Ponte Buggianese. Dopo i primi accertamenti e le cure del caso il malcapitato, che risentiva anche di dolori in altre parti del corpo, è stato trasportato in codice giallo al nosocomio di Pistoia.

Per i rilievi sono intervenuti i vigili urbani di Chiesina Uzzanese, coadiuvati da quelli di Massa Cozzile, per consentire lo svolgimento delle opere di soccorso e quelle della viabilità in quanto il tratto di strada è utilizzato anche da mezzi pesanti che si dirigono o escono dalla autostrada e quindi, con il verificarsi dell’incidente, la zona ha subito dei rallentamenti nella zona. Il traffico ha così avuto rallentamenti e code fino a quando non è stato modificato all’altezza della rotonda che delimita la variante di Chiesina e l’innesto con le direttrici che portano ad Uzzano e Buggiano.

Stefano Incerpi