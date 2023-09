Incidente domestico in Valdinievole, finisce giù dalla finestra. Col Pegaso all’ospedale

Valdinievole, 14 settembre 2023 – Un adolescente ha rischiato di morire per un incidente domestico. Erano passate da poco le 13.30, ieri, quando il ragazzo della Valdinievole, per cause da chiarire ma che escludono il gesto volontario, è precipitato dal secondo piano dell’abitazione. È stato un attimo, ma la paura del giovane e dei genitori è stata davvero grande. I familiari, sconvolti, sono scesi subito a prestargli soccorso. Sul posto sono arrivate l’automedica del 118 e un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Larciano. Nonostante le numerose ferite riportate, il ragazzo è rimasto sempre vigile e cosciente, dimostrandosi collaborativo con i soccorritori.

Dopo una prima valutazione del personale medico e sanitario, secondo quanto appreso, è stato deciso di allertare il Pegaso, l’elicottero per i trasporti sanitari di emergenza della Regione Toscana, vista la delicatezza delle sue condizioni. La polizia municipale, inoltre, è arrivata per organizzare la viabilità, in modo da rendere più veloce e sicura l’operazione fino alla zona di atterraggio, nella vicinanze di Empoli. Il Pegaso ha trasportato il ragazzo all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il Trauma center della struttura fiorentina ha un carattere trasversale e raggiunge gli obiettivi di diagnosi, cura e assistenza sfruttando al massimo le risorse dell’ospedale. È considerato un vero e proprio fiore all’occhiello dell’ospedale pediatrico Meyer e questo fa davvero ben sperare per la ripresa del ragazzo.

Il trasporto si è potuto svolgere senza alcun problema. L’adolescente ha riportato una serie di fratture multiple ma, le sue condizioni, secondo le informazioni acquisite, non desterebbero preoccupazioni.