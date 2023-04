Incendio in una rimessa durante la scorsa notte Intervento fino all’alba

I vigili del fuoco del comando di Pistoia e del distaccamento di Montecatini Terme sono intervenuti la scorsa notte intorno alle 00.55 nel comune di Ponte Buggianese in via Gentile per un incendio che ha interessato un rimessaggio agricolo e una baracca all’interno di una proprietà privata. Le cause che hanno portato allo svilupparsi del rogo sono in corso di accertamento. Nessuna persona e nessun animale domestico è rimasto coinvolto. Sul posto anche una volante del commissariato di polizia di Pescia. L’intervento si è concluso intorno alle 5 di ieri mattina.