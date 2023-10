Incendio in un appartamento. Fiamme divampate in salotto

Paura a Monsummano Terme per un incendio partito in un appartamento in via del Terzo. L’allarme per fumo e fiamme provenienti da una casa è stato fatto partire nella serata di sabato, intorno alle 19.45. I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono prontamente intervenuti, così come i carabinieri della stazione di Monsummano Terme. L’intervento è avvenuto in una casa al piano terreno: le fiamme sono state trovate nel salotto dove, secondo i primi accertamenti, una presa della corrente mal funzionante avrebbe generato un cortocircuito che avrebbe conseguentemente fatto partire l’incendio che è rimasto circoscritto alla stanza. Al momento dell’incendio i proprietari della casa non si trovavano all’interno dell’abitazione. La squadra dei vigili del fuoco di Montecatini Terme è entrata dentro la casa ed è riuscita in poco tempo a ricoscrivere le fiamme e a mettere così in sicurezza la struttura, evitando che il fuoco prendesse forza e attaccasse altre stanza dell’appartamento.

red.mon.