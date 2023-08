Incendio danneggia capannone A fuoco anche due autocarri I pompieri evitano il peggio

I vigili del fuoco del Comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti venerdì intorno alle 23.45 nella frazione montecatinese di Nievole, per la precisione in via Baracca, per domare un incendio che si era sviluppato all’interno di capannone di un’azienda agricola.

Ad andare a fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, è stato vario materiale, tra cui anche due camion dell’azienda stessa che erano là parcheggiati. Tempestivo e tecnicamente risolutivo l’intervento della squadra dei vigili del fuoco di Montecatini che all’arrivo, nonostante le fiamme fossero già piuttosto alte, è riuscita a contenere l’incendio alla sola struttura interessata, evitando conseguenze peggiori e salvaguardando il vicino ricovero degli animali. Ovviamente si sono riscontrati dei pesanti danni alla copertura del capannone, ma per fortuna senza il convolgimento di persone.

R.M.