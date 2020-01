Monsummano Terme (Pistoia), 7 gennaio 2020 - Momenti di paura questa mattina a Monsummano per un'automobile in fiamme vicino a un condominio. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti l'incendio sarebbe divampato mentre l'auto era in movimento, guidata dal suo proprietario, che è immediatamente sceso dal veicolo e ha chiamato i pompieri.

Tuttavia l'utilitaria è stata fermata proprio in prossimità del muretto che ospita la serie di contatori del gas del condominio adiacente, proprio all'incrocio tra via Guerrazzi e via Pineta in località Le Case.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, che in pochi minuti hanno sedato l'incendio, e una pattuglia della polizia municipale, impegnata a gestire il traffico all'ora di punta per l'entrata delle vicine scuole causato dai molti indisciplinati che seppur al volante e con i vigili urbani proprio davanti, si soffermavano a fare riprese e foto, ignorando e violando le leggi sulla guida sicura e le possibili conseguenze.

