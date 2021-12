Montecatini Terme (Pistoia), 31 dicembre 2021 - I vigili del fuoco del comando di Pistoia distaccamento di Pescia, supportati da un'autoscala e un'autobotte, giunti dalla dalla sede centrale di Pistoia, sono intervenuti per un incendio appartamento in via Lucania a Montecatini Terme nella serata di ieri intorno alle 23,30 circa.

Ad andare a fuoco, un appartamento in un condominio di quattro piani fuori terra, nel quale al momento del propagarsi dell'incendio non vi era nessuno all'interno. Copiosa la presenza di fumo all'interno del condominio, tanto da rendere necessaria in via precauzionale l'evacuazione dei residenti, da parte delle squadre vigil del fuoco intervenute sul posto. Sul posto anche i carabinieri di Montecatini e personale del 118.