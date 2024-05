Incendiato il portone di casa della madre del candidato sindaco

Un incendio doloso ha rischiato di provocare un morto, giovedì notte, in via Borgo Buggiano, la strada che porta al Castello. Le fiamme sono divampate davanti al portone di legno dell’abitazione dove vive l’anziana madre di Fabio Pinelli, 55 anni, candidato a sindaco della lista ’Rinasci Buggiano’, sostenuta dal centrodestra. Il peggio, per fortuna, è stato evitato grazie ad alcune persone che passavano nelle vicinanze, ma la paura è stata davvero grande.

È lo stesso Pinelli a raccontare la dinamica dell’episodio. "Intorno alle 23.10 – spiega – qualcuno ha rovesciato della benzina sul portone di legno dell’abitazione dove vive mia madre. Quando siamo arrivati, il fumo aveva già invaso buona parte dell’appartamento di mia madre, che in quel momento stava dormendo in camera sua e fortunatamente aveva la porta chiusa. Siamo intervenuti per tempo e aperto tutte le finestre, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori".

"Io abito lì vicino – racconta ancora Pinelli – ma in quel momento mi trovavo in un circolo per un incontro elettorale. Ad accorgersi delle fiamme è stata una ragazza che stava rientrando a casa dopo essere smontata dal turno di lavoro in un ristorante. Un vicino ha poi gettato alcuni secchi d’acqua sul portone in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Nel frattempo sono arrivato anche io, che ho le chiavi della casa e ho aperto tutte le finestre, facendo fuoriuscire il fumo che aveva ormai invaso buona parte dell’edifici". Nel piazzale esterno, come ci conferma Pinelli, sono state trovate le tracce dell’atto doloso. "Si è subito sentito un forte odore di benzina – dice – e poi ho notato una lunga striscia nera sulla pavimentazione, che è evidentemente l’innesco che ha poi portato all’incendio del portone". Sulla vicenda è stata presentata una denuncia alla polizia".

Per l’incendio doloso che ha danneggiato la casa della madre di Pinelli sono arrivati gli attestati di solidarietà del centrodestra. Fabrizio Bonelli e Manila Disperato, coordinatore e vice coordinatore di Forza Italia a Buggiano, "nel condannare fermamente questa azione e con la certezza che gli autori verranno individuati e puniti, esprimono la loro personale e politica vicinanza e quella di Forza Italia di Buggiano a Fabio Pinelli e alla sua famiglia. Non vorremmo tornare ai tempi bui, dove strappare i manifesti era consuetudine ed atti vandalici e intimidatori quasi all’ordine del giorno da parte di frange estreme".

Daniele Bernardini