Inaugurazione Mostra Luca Giacobbe a Montecatini Terme

Prosegue senza soluzione di continuità il programma di iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura che trovano spazio nella cornice delle Terme Tamerici, grazie alla proficua collaborazione con Incanto Liberty che col sostegno concreto dell’ente comunale riesce a dar lustro a questo ambiente di pregio nel cuore del parco comunale. Sabato alle 11,30 Luca Giacobbe inaugurerà una mostra di 50 lavori tutti di formato 30 per 30 centimetri che vogliono rappresentare un piccolo, non solo in senso metaforico, spaccato di 15 anni di produzione artistica. In questo ambito, saranno presentati per la prima volta 10 lavori intitolati “Onde Chini” che prendono le mosse e reinterpretano alcuni motivi geometrici delle decorazioni fatte dal Maestro proprio alle Terme Tamerici. Nato a Venezia nel 1966, Giacobbe ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Firenze dove ha conseguito i Diplomi di Scultura nel 1988 e di Pittura nel 1992. Ha iniziato l’attività artistica nel 1985.